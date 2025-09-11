Главе СКР доложат по делу об осквернении Вечного огня в Челябинской области

Председатель Следственного комитета РФ потребовал доклад по уголовному делу об осквернении Вечного огня в селе Долгодеревенское Челябинской области. О результатах расследования отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК России Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично) вскоре после публикации информации об инциденте в СМИ. В издании «Сосновская нива» сообщалось, что на территории мемориала «Защитникам Отечества» неизвестные пожарили яичницу на звезде, в центре которой горит Вечный огонь. На памятнике остались следы от продуктов.

Центральный аппарат СК РФ держит ситуацию на контроле.

Ольга Воробьева