Прокуратура защитила права супруги погибшего участника СВО из Пензенской области

В Мокшанском районе Пензенской области прокуратура в судебном порядке защитила права супруги погибшего участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Мокшанского района выяснила, что в апреле прошлого года с вдовой участника СВО связались через мессенджер неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они убедили ее перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге потерпевшая перевела мошенникам свыше 300 тыс. руб.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Они выяснили, что часть похищенных денежных средств поступила на счет жителя Барнаула.

Надзорное ведомство попросило Ленинский районный суд Барнаула взыскать с владельца счета в пользу жительницы Мокшанского района сумму неосновательного обогащения. Суд обязал мужчину выплатить пострадавшей 112 тыс. руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов