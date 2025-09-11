В Железноводске на пешеходном переходе сбили 72-летнего пенсионера

В Железноводске накануне вечером, 10 сентября, на пешеходном переходе сбили 72-летнего пенсионера. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Предварительно, 47-летний водитель Lada Granta проявил невнимательность к дорожной обстановке и наехал на пешехода. В результате пенсионера с травмами доставили в городскую больницу.

На момент ДТП из-за дождя на дороге была недостаточная видимость. Пешеход пересекал проезжую часть в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Водитель на момент происшествия был трезв, его водительский стаж составляет 26 лет, за последние два года он три раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Константин Соловьев