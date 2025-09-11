В Волгограде суд наказал экс-заведующую детсадом за присвоение денег

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении бывшей заведующей детским садом по уголовному делу о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, в марте 2022 года фигурантка заняла должность заведующей детским садом. В апреле того же года она потребовала от воспитателей возвращать ей часть выплачиваемых премий. Таким способом заведующая в общей сложности похитила около 150 тыс. руб.

Суд признал фигурантку виновной в совершении шести эпизодов преступлений. Она получила два года условно с испытательным сроком 24 месяца. Также ей запрещено в течение года заниматься педагогической деятельностью. По иску надзорного ведомства суд взыскал с фигурантки сумму причиненного преступлениями ущерба.

Павел Фролов