В Дагестане переработка рыбы увеличилась на 14%

В Дагестане с начала 2025 года переработали 4 тыс. т рыбы, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года (3,5 тыс. т). Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на руководителя комитета по рыбному хозяйству республики Хадижат Шамхалову.

По предоставленным данным, из общего объема 3,4 тыс. т — это рыба, выловленная или выращенная в республике, а более 550 т — завезенная из других регионов России. Основной объем перерабатываемой рыбы выделяются белый амур, жерех, толстолобик, килька обыкновенная, сельдь, шемая и сазан. Рыба перерабатывается различными способами: копчение, посол, вяление, глубокая заморозка и консервирование. Готовая продукция реализуется не только внутри республики, но и экспортируется в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, а также за пределы России.

Уже в следующем месяце в Кизлярском районе, по информации источника, планируется запуск завода по глубокой переработке рыбы — ООО «Каспий рыба». Новое предприятие сможет производить консервы из различных видов рыбы, увеличив переработку каспийской рыбы до 6,5 тыс. т в год.

Константин Соловьев