В Дагестане переработка рыбы увеличилась на 14%
В Дагестане с начала 2025 года переработали 4 тыс. т рыбы, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года (3,5 тыс. т). Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на руководителя комитета по рыбному хозяйству республики Хадижат Шамхалову.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предоставленным данным, из общего объема 3,4 тыс. т — это рыба, выловленная или выращенная в республике, а более 550 т — завезенная из других регионов России. Основной объем перерабатываемой рыбы выделяются белый амур, жерех, толстолобик, килька обыкновенная, сельдь, шемая и сазан. Рыба перерабатывается различными способами: копчение, посол, вяление, глубокая заморозка и консервирование. Готовая продукция реализуется не только внутри республики, но и экспортируется в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края, а также за пределы России.
Уже в следующем месяце в Кизлярском районе, по информации источника, планируется запуск завода по глубокой переработке рыбы — ООО «Каспий рыба». Новое предприятие сможет производить консервы из различных видов рыбы, увеличив переработку каспийской рыбы до 6,5 тыс. т в год.