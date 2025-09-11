За хищение полтора года условно получила экс-бухгалтер автошколы ДОСААФ на Алтае

В Республике Алтай суд приговорил к полутора годам условно бывшего бухгалтера автошколы ДОСААФ, признав ее виновной в присвоении вверенных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как установило следствие, а затем и суд, бухгалтер автошколы ДОСААФ составляла подложные платежные документы, на основании которых присваивала деньги, поступающие от курсантов. Сумма хищений составила около 500 тыс. руб.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Еще до направления его в суд экс-бухгалтер в полном объеме возместила ущерб.

Илья Николаев