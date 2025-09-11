В Ершове устранили нарушения при эксплуатации школьных автобусов

Прокуратура добилась устранения нарушений при эксплуатации школьных автобусов в Ершове Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ершовского района выяснила, что 13 школьных автобусов эксплуатируются с недостатками. Речь идет о неисправных внешних световых приборах, отсутствии калибровки тахографа, просроченных диагностических картах, огнетушителях с просроченным сроком годности и их отсутствии.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе Ершовского района. В настоящее время нарушения устранены.

Павел Фролов