Копейскую исправительную колонию №6 ликвидируют

Исправительная колония строгого режима №6 ГУФСИН России по Челябинской области (Копейск) проходит процедуру ликвидации. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Сотрудников и заключенных распределили в другие профильные учреждения.

«Личному составу учреждения были предложены вакантные должности в других учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, также расположенных на территории Копейского городского округа. Осужденные, содержащиеся в колонии, переведены в соответствующие учреждения с учетом установленного режима содержания», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 24 по 26 ноября 2012 года в копейской колонии №6 произошел бунт: заключенные отказались выполнять требования сотрудников администрации, взобрались на крышу здания отрядов и развесили плакаты. Их поддерживали родственники и знакомые, которые пришли к стенам исправительного учреждения. По версии следствия и суда, «заключенные, недовольные условиями содержания и законными ограничениями своих прав, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка и пытаясь добиться освобождения руководства колонии от своих должностей, организовали в учреждении массовые беспорядки и участвовали в них». По мнению правозащитников, заключенные устроили акцию протеста против системы вымогательств и пыток, действовавшей в колонии.

В 2014 году начальника колонии Дениса Механова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и осудили на три года условно. В сентябре 2019-го Верховный суд РФ подтвердил приговор 17 организаторам и участникам бунта: 16 получили реальные сроки лишения свободы — от двух лет восьми месяцев до пяти лет в колониях особого, строгого и общего режима. Один человек осужден условно на 3,5 года.

Виталина Ярховска