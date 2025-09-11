Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На дорогах Ставрополья за сутки погибли два человека и еще шесть пострадали

В Ставропольском крае накануне, 10 сентября, произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и шесть получили травмы. Об этом сообщает краевое управление Госавтоинспекции.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Кочубеевском округе, на автодороге «Кавказ» у подъезда к Черкесску, произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека.

За сутки правоохранители также отстранили от управления транспортными средствами 20 водителей с признаками алкогольного опьянения. Один из них находился за рулем в нетрезвом состоянии повторно.

Константин Соловьев

