Застрелившего человека пензенского охотника наказали исправительными работами

Вступил в законную силу приговор 25-летнему охотнику из Земетчинского района Пензенской области, по неосторожности застрелившему человека (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе этого года осужденный с друзьями отправился на охоту в лес в Земетчинском районе. Находясь на месте, он услышал выстрелы, а затем хруст среди деревьев. Охотник посчитал, что речь идет о диком звере, и произвел выстрел. Оказалось, что он попал в своего приятеля, который скончался от ранения.

Охотник признал свою вину и раскаялся в содеянном. По решению Земетчинского районного суда он получил один год исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Оружие, из которого он стрелял, передали в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Суд апелляционной инстанции не стал изменять наказание, назначенное судом первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.

Павел Фролов