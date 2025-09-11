Кассация подтвердила завершение банкротства экс-губернатора Челябинской области

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение о прекращении производства по делу о банкротстве бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информация опубликована в картотеке суда.

АО «Совкомбанк» и финансовый управляющий господина Дубровского Тамара Демидова не смогли оспорить решение о прекращении дела о несостоятельности экс-губернатора. Ранее первая инстанция указала на удовлетворение всех включенных в реестр кредиторов требований на общую сумму 8,8 млн руб. челябинским предпринимателем Денисом Кашигиным, апелляция и кассация подтвердили эти выводы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал Бориса Дубровского банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов в феврале 2023 года, а в январе 2024-го — реализации имущества по заявлению АО «ПО “Монтажник”» из-за задолженности в размере более 37 млн руб. Пытаясь оспорить взыскание, экс-губернатор настаивал на том, что направлял предприятию гораздо большие суммы, чем впоследствии возвращались ему. В декабре 2024 года Арбитражный суд Уральского округа снизил сумму взыскания до 9,7 млн руб. С учетом погашения части долга в рамках исполнительного производства размер требований «Монтажника» к Борису Дубровскому составил 6,6 млн руб.

В марте этого года суд разрешил челябинскому предпринимателю Денису Кашигину погасить все долги бывшего главы региона, включенные в реестр кредиторов. Кроме «Монтажника», это задолженность перед Кириллом Мухиным в размере 1,01 млн руб. и Межрайонной инспекцией ФНС №32 по Челябинской области — 702,6 тыс. руб. В начале апреля суд признал удовлетворенными все требования кредиторов.

Виталина Ярховска