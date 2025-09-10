КТК возместил почти 180 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатил 179,3 млн руб. в счет возмещения ущерба водному объекту после разлива нефти на морском терминале 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба консорциума.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росприроднадзор завершил оценку последствий инцидента, зафиксировав безвозвратные потери в объеме 8,43 куб. м, или 6,7 т нефти. На основании методики Минприроды ведомство направило в адрес компании требование о добровольном возмещении вреда.

10 сентября КТК перечислил указанную сумму в полном объеме, исполнив предписание в досудебном порядке.

Вячеслав Рыжков