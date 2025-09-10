Главные новости за 10 сентября. Новороссийск
Власти Новороссийска не рекомендуют забирать детей из школ из-за тревоги.
Utair продлит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик.
Спрос на ремонт техники Apple в Новороссийске вырос на 65%.
В аэропорту Геленджика сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
Нефтяное пятно в Черном море перестало фиксироваться спутниками.
В Новороссийске осколки беспилотника повредили нежилое здание.
Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 650 «квадратов».