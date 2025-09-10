Власти Новороссийска не рекомендуют забирать детей из школ во время атаки БПЛА

Сегодня утром в Новороссийске была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотников. В этот момент многие дети находились в учебных заведениях, что вызвало тревогу среди родителей. Однако власти Новороссийска рекомендуют не забирать их из образовательных учреждений, сообщила в Telegram-канале вице-мэр города Наталья Майорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Каждая школа имеет четкий отработанный алгоритм действий при таких угрозах, и сегодня все учреждения строго его соблюдали. Важно понимать, что эвакуация детей родителями в момент объявления тревоги создает дополнительные риски.

Педагоги не могут оперативно связаться с родителями из-за возможных перебоев со связью, массовый вывоз детей создает хаос и мешает работе экстренных служб, а нахождение на улице в момент объявления тревоги может быть более опасным, чем пребывание в оборудованном укрытии образовательного учреждения.

Первоочередная задача педагогов в такой ситуации - обеспечить безопасность вверенных им детей, а не отвечать на звонки и сообщения в чатах. Безопасность детей остается главным приоритетом для всех образовательных учреждений города.