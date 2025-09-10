Utair продлит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик

Авиакомпания Utair продлила выполнение рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик на весь осенне-зимний сезон. Полеты будут выполняться до конца марта 2026 года, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из московского аэропорта Внуково самолеты будут вылетать трижды в неделю – по понедельникам, средам и воскресеньям. Рейсы из Северной столицы запланированы на воскресенья. Аэропорт Геленджика, напомним, возобновил работу в июле после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00.