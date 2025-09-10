В Новороссийске мужчина продал семь чужих машин на 16 млн рублей

В Новороссийске мужчина обманул семь человек, похитив 16 миллионов рублей от продажи их автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Используя доверие знакомых и репутацию профессионального перекупщика, 30-летний житель Славянска-на-Кубани предлагал услуги по продаже машин. Получив документы от владельцев, он реализовывал автомобили, но не возвращал деньги клиентам. Все вырученные средства были потрачены мошенником на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.