В Крыму без электричества остались более 15 тысяч жителей

В Республике Крым произошло отключение электроснабжения из-за сильных осадков и ветра до 22 м/с. Без света остались более 15 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства топлива и энергетики региона.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Наибольшее количество отключений произошло в Ленинском, Кировском и Белогорском районах. Без электроснабжения также частично остался городской округ Ялты. Всего обесточено 145 трансформаторных подстанций и 5 тыс. точек поставок.

На месте работают аварийные бригады. Примерное время восстановления подачи электроэнергии не уточняется.

Алина Зорина