Спрос на ремонт техники Apple в Новороссийске вырос на 65%

Интерес к ремонту компьютеров и ноутбуков Apple в Новороссийске в 2025 году вырос на рекордные 65%, в то время как спрос на обслуживание iPhone увеличился на 29%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

Параллельно на 52% увеличилось количество местных предложений от мастеров по ремонту техники Apple. Чаще всего новороссийцы обращаются в сервисы для замены дисплеев и аккумуляторов, ремонта разъёмов зарядки, материнских плат, а также для восстановления данных и чистки систем охлаждения.