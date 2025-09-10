В ЮФО количество вакансий подработки в бьюти-сфере выросло на 72% за год

Количество вакансий подработки для бьюти-специалистов в Южном федеральном округе за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Наибольший рост спроса отмечен среди администраторов — их искали в два раза чаще, чем в 2024 году. На втором месте по востребованности оказались мастера по наращиванию ресниц — предложений для них стало больше на 52%.

Одновременно увеличилось и вознаграждение: средняя оплата выросла на 35% до 39,6 тыс. руб. в месяц. Мастера по наращиванию ресниц могут рассчитывать в среднем на 39,3 тыс. руб. (рост на 50% за год), администраторы — на 41,2 тыс. руб. (плюс 43%), парикмахеры — на 35,6 тыс. руб. (прибавка 34%).

Число откликов от соискателей также возросло на 48%, что указывает на сбалансированность спроса и предложения в отрасли. За минувший год количество салонов красоты в ЮФО увеличилось на 16%.

«Многие бьюти-услуги имеют регулярный циклический спрос — они нужны всегда, поэтому бизнес чаще приглашает внешних специалистов»,— прокомментировал директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Мария Удовик