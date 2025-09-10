Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Геленджика сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В период действия ограничений на запасной аэродром один самолет.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— подчеркнули в пресс-службе.

Саркис Айвазян

