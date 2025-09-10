Аэропорт Геленджика возобновил работу, ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Ограничения в аэропорту Геленджика вводили для обеспечения безопасности полетов. В этот период на запасной аэродром был отправлен один самолет.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске была объявлена угроза атаки БПЛА. В связи с этим туристов эвакуировали с местных пляжей. В 13:23 сигнал атаки беспилотников отменили.

В результате нападения со стороны украинских сил на въезде в Широкую Балку осколками было повреждено нежилое здание, пострадавших нет.

Алина Зорина