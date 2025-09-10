Доля квартир в лимите семейной ипотеки на Кубани сократилась до 40%

Аналитический центр «Движение.ру» подсчитал, что в большинстве российских городов-миллионников семейная ипотека позволяет приобрести в основном студии и однокомнатные квартиры. В пяти мегаполисах доля малогабаритного жилья в рамках лимита кредита с учетом первоначального взноса превышает 90%, а в Казани достигает 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Программа «Семейная ипотека» с льготной ставкой до 6% годовых предполагает кредитный лимит 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн руб. для остальных регионов. Первоначальный взнос составляет 20%.

В среднем по рынкам доля квартир, укладывающихся в лимит, составляет 44%. Наибольший объем предложения в пределах семейной ипотеки зафиксирован в Волгограде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Уфе. Сложнее всего приобрести жилье по программе в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, где цены существенно превышают установленные лимиты. Краснодар вошел в пятерку проблемных городов – в сентябре 2025 года доля квартир в лимите семейной ипотеки в краевой столице сократилось до 40% (против 51% в январе).

С начала года доля доступных квартир снизилась в 12 из 17 крупнейших городов, увеличившись лишь в пяти. При этом в большинстве мегаполисов квартиры семейного формата в лимит не укладываются, что делает покупку жилья для больших семей возможной только при накоплении дополнительных средств.

Доля студий в предложении жилья в лимите семейной ипотеки сократилась только в трех городах-миллионниках: в Омске, Краснодаре и Волгограде. В остальных рассмотренных городах она, напротив, выросла.

Вячеслав Рыжков