В Катав-Ивановске завели дело из-за незаконного ввода дома в эксплуатацию

Следственный отдел по Усть-Катаву управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после ввода в эксплуатацию новостройки в Катав-Ивановске без заключения договора с ресурсоснабжающей организацией, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в ноябре 2024 года неустановленные должностные лица администраций Катав-Ивановска и муниципального района ввели в эксплуатацию десятиэтажный дом №1 по улице Ленина и переселили в него граждан. При этом чиновники не заключили договор со специализированной организацией на обеспечение новостройки теплом и горячей водой.

По данным региональной прокуратуры, застройщик самовольно присоединил здание к газовой котельной, не проверив технические условия для подключения к теплоснабжению. Поскольку у девелопера нет актов о присоединении, а тарифы на услуги не установили, решение местных властей о вводе дома в эксплуатацию было преждевременным. Ситуация создает угрозу того, что жители останутся без отопления этой осенью.

Следователи выборочно осматривают квартиры, допрашивают жильцов и должностных лиц. В адрес глав Катав-Ивановска и Катав-Ивановского муниципального района, а также застройщика внесли представления о принятии мер по подключению здания к теплу.

Виталина Ярховска