В Челябинске нашли подростков, заливших детские горки монтажной пеной

Полицейские Челябинска установили трех подростков, которые залили монтажной пеной детские горки в Металлургическом районе. Несовершеннолетних и их родителей пригласили в отдел для беседы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Об инциденте стало известно в эти выходные из СМИ. По неподтвержденной информации, юноши залили горки в трех дворах по улицам 60-летия Октября, Сталеваров и Дегтярева. Происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения на подъездах. Сотрудники правоохранительных органов вскоре нашли хулиганов, ими оказались три подростка 14-15 лет. Юношей пригласили вместе с родителями в отдел полиции.

В отношении законных представителей составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). С подростками провели профилактические беседы, выяснилось, что они также залили пеной электросамокат. Организациям, ответственным за содержание горок, напомнили о возможности обратиться в суд для возмещения причиненного вреда.

Виталина Ярховска