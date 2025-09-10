В Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА
В Новороссийске отменили сигнал атаки беспилотников, опасности для жителей и гостей Новороссийска. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.
В Новороссийске в 12:09 объявлена воздушная тревога в связи с атакой беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, в результате атаки БПЛА на въезде в Широкую Балку повреждено нежилое здание. Пострадавших нет.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что администрация Новороссийска настоятельно рекомендует гражданам незамедлительно покинуть территорию набережной.