В Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА

В Новороссийске отменен сигнал «Внимание всем», предупреждавший о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города сейчас нет,с ообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что угроза атаки БПЛА была объявлена днем 10 сентября. В связи с этим проводилась эвакуация людей с пляжей Широкой Балки, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевки. В результате нападения со стороны украинских сил на въезде в Широкую балку осколками было повреждено нежилое здание, пострадавших нет.

Анна Гречко