Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Геленджика сообщили о возможной задержке рейсов

10 сентября 2025 года в аэропорту Геленджика введено временное ограничение воздушного пространства, что может привести к задержке рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Фото: anaparegion.ru

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Фото: anaparegion.ru

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова

Задержки грозят пассажирам рейса СУ1149 авиакомпании «Аэрофлот», следующего по маршруту Геленджик – Шереметьево, а также рейса 5Н596 авиакомпании «Смарт-Авиа» по направлению Геленджик – Санкт-Петербург (Пулково). Рекомендуется уточнять актуальное время вылета у перевозчиков.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все