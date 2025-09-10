В аэропорту Геленджика сообщили о возможной задержке рейсов
10 сентября 2025 года в аэропорту Геленджика введено временное ограничение воздушного пространства, что может привести к задержке рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
1 / 3
Задержки грозят пассажирам рейса СУ1149 авиакомпании «Аэрофлот», следующего по маршруту Геленджик – Шереметьево, а также рейса 5Н596 авиакомпании «Смарт-Авиа» по направлению Геленджик – Санкт-Петербург (Пулково). Рекомендуется уточнять актуальное время вылета у перевозчиков.