Два рейса из Геленджика задерживаются из-за ограничений воздушного пространства

Рейсы СУ1149 «Аэрофлота» (Геленджик — Шереметьево) и 5Н596 «Смарт-Авиа» (Геленджик — Санкт-Петербург) задерживаются. Информацию о полетах можно уточнить по справочной службе аэропорта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Днем 10 сентября в аэропорту Геленджика были введены временные ограничения полетов из соображений безопасности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Новороссийске действует угроза атаки БПЛА. В городе работает сирена, туристов просят покинуть набережную.

Анна Гречко