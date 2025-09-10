Спутники перестали фиксировать нефтеразлив у берегов Новороссийска

Пятно нефтепродуктов, образовавшееся в Черном море после аварии в конце августа, перестало фиксироваться средствами спутникового мониторинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающего с Морспасслужбой, Сергея Станичного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Сильный ветер, испарение с поверхности, растворение, эмульгация и другие типы воздействия привели к его исчезновению»,— пояснил эксперт.

Однако Сергей Станичный подчеркнул, что о полном исчезновении нефтепродуктов говорить нельзя — они остаются в акватории в виде микрофрагментов. Точно оценить ущерб для экосистемы невозможно, поскольку загрязнитель теперь воздействует на локальные участки, а часть вещества растворилась в морской воде в виде фоновой взвеси.

Утечка нефтепродуктов произошла 29 августа при погрузке танкера в акватории порта Новороссийск. После инцидента Каспийский трубопроводный консорциум вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств — ВПУ-2 — на своем морском терминале.

По данным спутникового мониторинга, максимальная площадь пятна достигала 350 кв. км, после чего оно начало распадаться.

Алина Зорина