Власти Новороссийска призывают жителей и туристов покинуть набережную
Администрация Новороссийска настоятельно рекомендует гражданам незамедлительно покинуть территорию набережной. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, несмотря на объявленную угрозу применения беспилотников, многие люди продолжают игнорировать правила безопасности.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
«Жители не реагируют на сирены, гуляют по набережной, на Форумной площади»,— сообщают в администрации.
В Новороссийске в 12:09 объявлена воздушная тревога в связи с атакой беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, в результате атаки БПЛА на въезде в Широкую Балку повреждено нежилое здание. Пострадавших нет.