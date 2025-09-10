Власти Новороссийска призывают жителей и туристов покинуть набережную

Администрация Новороссийска настоятельно рекомендует гражданам незамедлительно покинуть территорию набережной. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, несмотря на объявленную угрозу применения беспилотников, многие люди продолжают игнорировать правила безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Жители не реагируют на сирены, гуляют по набережной, на Форумной площади»,— сообщают в администрации.

В Новороссийске в 12:09 объявлена воздушная тревога в связи с атакой беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, в результате атаки БПЛА на въезде в Широкую Балку повреждено нежилое здание. Пострадавших нет.