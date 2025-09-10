В Ессентуках директор стройфирмы заплатил 500 тысяч рублей за взятку чиновнику

Руководитель строительной фирмы из Ессентуков оплатил административный штраф в размере 500 тыс. руб. за взятку инспектору отдела инспекции государственного строительного надзора министерства строительства и архитектуры Ставропольского края. Руководителя компании признали виновным по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что взятку в размере 60 тыс. руб. фигурант передал инспектору за его помощь в прохождении регионального государственного строительного надзора и непривлечения к ответственности в случае выявления нарушений и отступлений от проектной документации при строительстве многоквартирных домов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», инспектору государственного строительного надзора было предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Общая сумма полученных денежных средств от юрлиц составила 280 тыс. руб.

По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски и выемки. Также в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой стоимостью более 45 млн руб. наложен арест.

Наталья Белоштейн