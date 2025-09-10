Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене

Сотрудниками ФСБ России задержан житель Феодосии, подозреваемый в совершении государственной измены. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что житель Феодосии был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины для получения данных на крымском направлении через мессенджер. Он передал куратору фото, видеоматериалы и электронные файлы, которые содержали координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и средств расположения ПВО.

По данным ФСБ России, полученная информация могла быть использована для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Он находится под стражей.

Алина Зорина