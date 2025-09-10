Над территорией Крыма сбили четыре БПЛА
Над территорией Республики Крым уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в период с 8:25 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО. Также над территорией Белгородской области ликвидировали два БПЛА.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Краснодарского края в течение ночи уничтожили 11 БПЛА. Перед этим над регионом сбили еще два беспилотника и 15 — над Черным морем.