Над территорией Крыма сбили четыре БПЛА

Над территорией Республики Крым уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в период с 8:25 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО. Также над территорией Белгородской области ликвидировали два БПЛА.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территорией Краснодарского края в течение ночи уничтожили 11 БПЛА. Перед этим над регионом сбили еще два беспилотника и 15 — над Черным морем.