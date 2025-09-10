«Банк Дом.РФ» нарастил выдачу ипотек в Краснодаре на 25% в августе

В августе 2025 года «Банк Дом.РФ» выдал жителям Краснодара ипотечных кредитов на общую сумму около 1 млрд руб., что на 25% больше, чем в июле. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Краснодар занял третье место среди регионов России по объему выданных ипотек, уступив Москве (5,5 млрд руб., рост в 1,4 раза) и Подмосковью (2,7 млрд руб., рост в 1,3 раза). В десятку лидеров также вошли Владивосток, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Уфа, Новосибирск и Екатеринбург.

По России в целом жители оформили около 3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 20 млрд руб., что на 30% выше показателя июля.

Заместитель председателя правления «Банка Дом.РФ» Алексей Косяков отметил, что наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека» — 2,5 тыс. семей воспользовались программой, что в 1,4 раза больше, чем в июле. Второе место заняла «Дальневосточная ипотека» — 215 заемщиков (в 1,4 раза), третью позицию — «ИТ-ипотека» — 130 человек (+20%). Более 100 семей приобрели жилье по рыночной программе без господдержки.

По среднему размеру кредита лидирует «Дальневосточная ипотека» (7,8 млн руб.), далее — «ИТ-ипотека» (7,4 млн руб.), «Семейная ипотека» (7,2 млн руб.) и ипотека без господдержки (5,8 млн руб.).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в июле 2025 года банки в Краснодарском крае выдали 2,9 тыс. ипотек на сумму 13,6 млрд руб., что на 1 и 3% больше, чем в июне, соответственно. Тогда регион занял четвертое место по объему выдач среди российских субъектов.

Нурий Бзасежев