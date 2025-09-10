В Свердловской области на водоемах за сезон погибли 33 человека

В 2025 году на водоемах Свердловской области погибли 33 человека, включая шестерых несовершеннолетних, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя ГУ МЧС по региону Алексей Морозов. По его словам, произошло на 33% меньше несчастных случаев, чем в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За летний период на водоемах было зафиксировано 399 правонарушений. Большая часть материалов связана с оставлением детей без надлежащего контроля со стороны взрослых. «Они переданы в комиссию муниципальных образований для привлечения к административной ответственности»,— отметил Алексей Морозов.

Было составлено более 300 постановлений по административным делам с привлечением к штрафам на сумму более 850 тыс. руб. Основные нарушения: отсутствие спасательных средств, нарушение правил плавания, использование незарегистрированных судов и управление судном без право управления.

Есуман Ислонова