В Колпинском районе в грядке с укропом нашли труп

В грядке с укропом в поселке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружили труп с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По подозрению в убийстве этого человека (ст. 105 УК) задержаны две граждан, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности. Следствие полагает, что они решили пойти на преступления из-за конфликта, произошедшего у них с потерпевшим. Чтобы скрыть труп, фигуранты закопали его в грядке с укропом.

По данным 78.ru, потерпевший кинул камень в лающую собаку, что и стало поводом для конфликта с задержанными. Все трое ранее были знакомы.

Артемий Чулков