В речном порту Ростова нашли судно с незадекларированными деталями

На судне, отплывающем из Ростова-на-Дону в Ливан, правоохранители нашли незадекларированное оборудование. На палубе корабля в одной из скруток швартовых канатов обнаружили порядка 170 товаров, преимущественно запасные части для теплохода. Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южной таможни Фото: пресс-служба Южной таможни

Кроме того, на палубе с левого борта теплохода нашли незадекларированный блок двигателя дизель-генератора для судна. В отношении перевозчика и капитана возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

По данным таможенников речного порта Ростов-на-Дону, с начала 2025 года сотрудники поста возбудили 70 административных дел по фактам нарушения таможенного законодательства, 52 из них – по фактам недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Константин Соловьев