В Новороссийске осколки беспилотника повредили нежилое здание

В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников на въезде в Широкую балку осколками БПЛА было повреждено нежилое здание. Пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, проведена эвакуация людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевки.

«Доложил губернатору Вениамину Кондратьеву о ситуации в городе и принимаемых мерах. Уважаемые новороссийцы, на данный момент угроза применения БПЛА сохраняется. Прошу соблюдать меры безопасности»,— подчеркнул мэр Новороссийска.

Саркис Айвазян

