На футболиста Смолова завели уголовное дело после драки в московском кафе

В отношении российского футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно данным полиции, инцидент произошел 28 мая в кафе на Большой Никитской улице. Между Федором Смоловым и одним из посетителей заведения возникла драка, в результате которой мужчине потребовалась медицинская помощь. После осмотра пострадавший продолжил лечение по месту жительства.

Футболист извинился за произошедшее и предложил компенсацию пострадавшим. Опросить Федора Смолова не удалось, поскольку он находился за пределами РФ. Изначально, 5 июля, уголовное дело не возбудили, однако проверка была продолжена.

Кроме того, правоохранительные органы проверяют информацию о возможном вымогательстве денег у Федора Смолова.

Федор Смолов — уроженец Саратова, нападающий московского «Динамо» и сборной России. Ранее он выступал за «Урал», «Краснодар» и «Локомотив», а также дважды выигрывал Кубок России.

Анна Гречко