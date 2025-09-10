Количество субъектов МСП в Ростовской области увеличилось на 2 тысячи в сентябре

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области в сентябре увеличилось почти на две тыс. Общее число действующих в регионе субъектов МСП составляет более 183 тыс. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, среди зарегистрированных предприятий 1,8 тыс. имеют статус микро-ИП, а 83 организации являются социальными. На предприятиях области трудятся 374,6 тыс. сотрудников. В 2024 году в сегменте малого и среднего бизнеса среди юридических лиц было занято почти 290 тыс. человек.

По данным на начало 2025 года, в Ростовской области работают 43,4 тыс. малых и средних предприятий и 139,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что регион занял шестое место в России по количеству предпринимателей.

Валентина Любашенко