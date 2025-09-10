Аэропорт Геленджика днем 10 сентября временно приостановил работу

Аэропорт Геленджика временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения введены из соображений безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Воздушная гавань возобновила работу в июле 2025 года после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, авиакомпании могут выполнять рейсы в Геленджик только с 8:30 до 20:00 мск. Ранее, в феврале 2022 года, аэропорт и ряд других объектов юга и центральной части России были закрыты из соображений безопасности.

Крупнейшим совладельцем ООО «Аэропорт Геленджик» является банк ВТБ (49,5%), доля банка «Россия» составляет 40%, 10% принадлежит АО «Мирус», оставшиеся 0,5% — у Евгения Баженова.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Новороссийске, в связи с угрозой применения БПЛА, проведена эвакуация людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевке. В городе действует сигнал сирены «Внимание всем», жителей просят соблюдать меры безопасности.

Анна Гречко