В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В случае включения сирены тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Использовать автомобиль для укрытия и прятаться под стенами многоквартирных домов небезопасно. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).