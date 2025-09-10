В Северной Осетии производство товарной рыбы выросло на 33%

С января по июль 2025 года производство товарной рыбы в Северной Осетии увеличилось на 33,3%, составив 4,2 тыс. т. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы республиканского Минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом объем реализации товарной рыбы за семь месяцев года составил 2,8 тыс. т, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В этот период компаниями было произведено 2,8 тыс. т товарной рыбы, фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями — 1,4 тыс. т.

За семь месяцев года объемы производства товарной рыбы сельхозпредприятиями вырос почти на 49% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, фермерскими хозяйствами и ИП — на 9,7%.

Наталья Белоштейн