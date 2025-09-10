В Ростовской области запас семян к осеннему севу составляет 96%

Хозяйства Ростовской области накопили 96% необходимого объема семян к осеннему севу. Более 7% от общего количества составляют семена высших репродукций. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхозцентра.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, специалисты центра проверили семенной материал и сортовые показатели посевов в 2,2 тыс. хозяйств региона. Анализ выявил, что посевные качества находятся в пределах средних многолетних значений.

«Сорта донской селекции более устойчивы к погодным аномалиям, проявляющимся в последние годы, в том числе к засухе и возвратным заморозкам. Кроме того, они демонстрируют более высокую урожайность. В 2025 году средняя урожайность донских сортов пшеницы составила 27,2 ц/га при среднеобластной 25 ц/га»,— отметила руководитель филиала Россельхозцентра по Ростовской области Наталья Шмелева.

По словам госпожи Шмелевой, раннеспелые и среднеранние сорта помогут получить достойный урожай при суховее, в годы с достаточным количеством осадков высокую урожайность формируют среднеспелые и позднеспелые сорта.

Валентина Любашенко