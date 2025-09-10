В Ростове менеджерам и инженерам готовы платить до 160 тысяч рублей

Менеджерам с высшим образованием и инженерам по техническому надзору в Ростове-на-Дону готовы платить от 120 до 160 тыс. руб. в месяц по данным на сентябрь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

На зарплату до 160 тыс. руб. в столице региона может претендовать менеджер по продажам с высшим образованием и релевантным опытом работы. Кроме высокой зарплаты компании предлагают таким соискателям ДМС и корпоративное обучение.

На втором месте по величине зарплат находится вакансия инженера по техническому надзору, таким специалистам с релевантным опытом работы готовы платить от 120 тыс. руб. в месяц.

Тройку высокооплачиваемых профессий замыкают менеджеры по продажам. Соискатели из этой сферы могут рассчитывать на оклад от 100 тыс. рублей.

В рейтинг также вошли вакансии инженера по эксплуатации зданий с зарплатой от 98 тыс. руб. и врача-офтальмолога с зарплатой до 150 тыс. руб.

В списке лучших предложений сентября оказались вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

В среднем по России в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи.

Наталья Белоштейн