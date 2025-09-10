В Сочи осудили жителя Воронежа за фиктивное строительство

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор Алексею Жердеву, признанному виновным в мошенничестве и использовании поддельных документов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

По данным следствия, в январе 2023 года фигурант приобрел земельный участок в Лазаревском районе и, демонстрируя поддельное разрешение на строительство многоквартирного дома, привлек средства более 30 граждан из разных регионов России.

Для создания видимости он залил бетонную площадку и представлял фиктивные сроки завершения работ. Общая сумма ущерба составила более 90 млн руб.

Суд назначил Алексею Жердеву наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. С осужденного также взыскали средства в пользу потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко