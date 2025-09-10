За полгода отрасль общепита на Кубани приросла на 601 компанию

В Краснодарском крае за полгода стало на 5,08% больше заведений общепита. Самый активный рост показывают кафе, на втором месте рестораны, и на третьем – бары. По общему количеству заведений общепита Кубань опережает другие регионы Южного федерального округа. При этом темпы роста отрасли отстают от показателей 2024 и 2023 годов, говорится в исследовании проекта Контур.Фокус, подготовленном для «Ъ-Кубань».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как показало исследование, с января по июнь 2025 года отрасль общепита в Краснодарском крае приросла на 601 компанию: было 11 842 заведения, а стало 12 443 (+5,08%). В отрасли стало больше на 121 кафе: было 1754, а стало 1875 (+6,90%), прибавилось 457 ресторанов: было 9 525, а стало 9 982 (+4,80%). Количество баров выросло на 23: было 563, а стало 586 (+4,09%).

Если сравнивать темпы роста общепита в первом полугодии 2025 года с аналогичным периодом 2023 и 2024 года, то в прошлые годы отрасль в Краснодарском крае росла быстрее: тогда рост составил 7,22% и 6,57% соответственно.

Что касается регистраций заведений общепита в крае, то за первое полугодие 2025 года в отрасли появилось 1737 новых компаний (+5,79% к количеству регистраций за первое полугодие 2024 года). В сегменте ресторанов прибавилось 1293 организации, сегмент кафе прирос на 356 участников, бары – на 88.

Ликвидаций в сфере общепита в первом полугодии 2025 года в Краснодарском крае оказалось значительно меньше регистраций – 979 против 1737. Однако количество ликвидаций за 6 месяцев 2025 года превысило этот показатель того же периода 2024 года на 6,99%. За первое полугодие 2025 года в отрасли закрылись 745 ресторанов, 171 кафе и 63 бара.

Вячеслав Рыжков