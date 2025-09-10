В Ростовской области зафиксировали дефицит топлива

Ростовская область присоединилась к списку российских регионов, где наблюдается дефицит автомобильного топлива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников Независимого топливного союза (НТС) и Российского топливного союза (РТС).

Ранее проблемы с бензином отмечались на Дальнем Востоке и в Саратовской области. Теперь о дефиците и вынужденной приостановке работы независимых АЗС сообщают еще в Нижегородской, Рязанской областях и в Крыму. При этом эксперты отмечают нехватку топлива с высоким октановым числом, есть марки – Аи-92 и Аи-95. Причинами называют дисбаланс между производственными возможностями и существующим спросом, а также сезонное повышение спроса и рост активности туризма.

Константин Соловьев