На Ставрополье суд взыскал 150 тысяч рублей долгов с охранного предприятия

В Изобильненском районе Ставропольского края суд, по иску прокуратуры, взыскал с частного охранного предприятия 150 тыс. руб. задолженности по зарплате пяти работников, с которыми директор не заключал трудовые договоры. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства.

Установлено, что пятеро сотрудников работали в охранной компании, однако руководитель организации нарушил закон — не оформил с ними договоры и не выплатил положенные при увольнении средства.

В связи с этим, прокурор подал в суд иск с требованием признать отношения трудовыми, внести записи в трудовые книжки и взыскать долги по заработной плате общей суммой 150 тыс. руб.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Выплаты произведены полностью, трудовые права сотрудников восстановлены.

Валентина Любашенко