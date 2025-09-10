На Ставрополье суд взыскал 150 тысяч рублей долгов с охранного предприятия
В Изобильненском районе Ставропольского края суд, по иску прокуратуры, взыскал с частного охранного предприятия 150 тыс. руб. задолженности по зарплате пяти работников, с которыми директор не заключал трудовые договоры. Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Установлено, что пятеро сотрудников работали в охранной компании, однако руководитель организации нарушил закон — не оформил с ними договоры и не выплатил положенные при увольнении средства.
В связи с этим, прокурор подал в суд иск с требованием признать отношения трудовыми, внести записи в трудовые книжки и взыскать долги по заработной плате общей суммой 150 тыс. руб.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Выплаты произведены полностью, трудовые права сотрудников восстановлены.