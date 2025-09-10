В Махачкале возбудили уголовное дело по факту нападения на мать и ее детей

СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в отношении местной жительницы и ее малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан

Установлено, что 7 сентября во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Эльзы Ибрагимовой в городе Махачкале две местные жительницы напали на третью с малолетними детьми из хулиганских побуждений. Потерпевшей причинен легкий вред здоровью.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн